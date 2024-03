Alegrete reage e registra saldo positivo de 72 vagas formais de emprego em fevereiro

Em fevereiro deste ano, o município de Alegrete registrou um saldo positivo de 72 empregos com carteira assinada, resultado de 456 admissões e 384 desligamentos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado na quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Em dezembro de 2023 e janeiro deste ano, o balanço foi negativo em Alegrete, no tocante da geração de empregos. O ano passado encerrou com o fechamento 92 postos de trabalho. No mês seguinte, com 415 contratos de trabalho cessados, e apenas 378 admissões, o saldo ficou no vermelho com 37 vagas extintas.

Nos últimos 12 meses, de março do ano passado até fevereiro o município contabiliza 4.771 admissões contracenando com 4.606 desligamentos, o saldo é de 166 postos de trabalho criado em 1 ano. Conforme apontou o Caged, no acumulado do ano de 2024, são 844 admissões e 816 desligamentos, gerando 26 empregos formais com carteira assinado no primeiro bimestre.

Num comparativo com o mesmo período do ano passado, nos dois primeiros meses foram criados 104 postos de trabalho em Alegrete, sendo que fevereiro de 2023, registrou-se 467 admissões e 366 desligamentos.

O saldo positivo de fevereiro deste ano foi puxado pela Indústria, responsável pela admissão de 86 e encerrando o mês com 61 desligamentos, criando 25 postos de trabalho com carteira assinada. Os setores do Agro e Serviços, tiveram desempenho positivo e mais admitiram do que demitiram em fevereiro. Destaque para os Serviços que teve 130 admissões em fevereiro. Juntos esses dois setores criaram 42 postos de trabalho. Cada um encerrou fevereiro com saldo de 21. O Comércio encerrou o segundo mês do ano no limite, apenas um posto mantido. Das 126 admissões, houveram 125 desligamentos na cidade. Já o setor de Construção teve a criação de 4 postos de trabalho, resultado das 26 admissões e 22 desligamentos em fevereiro deste ano.

A nível estadual, foi registrado um saldo positivo de 25.452 empregos com carteira assinada, resultado de 155.306 admissões e 129.854 desligamentos. Em janeiro, o balanço do Estado já havia sido positivo, com 20.810 postos. Com isso, no acumulado do ano, o saldo está no azul, com 46.262 empregos. No mês passado, o Estado apresentou desempenho positivo em quatro dos cinco grandes grupos econômicos analisados. O principal destaque foi o setor da indústria, registrando saldo de 13.031 vagas

O Brasil fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 306.111 empregos com carteira assinada, resultado de 2.249.070 admissões e de 1.942.959 desligamentos. Os cinco grandes setores da economia registraram saldo positivo em fevereiro. Serviços lidera com 193.127 novos postos de trabalho; seguido pela indústria, 54.448 postos; construção, 35.053 postos; comércio. 19.724 postos; e agropecuária que fechou o mês com saldo de 3.759 postos de trabalho.

