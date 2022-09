Morte de gatinho de estimação provoca discórdia entre vizinhos

Share on Email

No bairro Novo Lar, a morte de um gatinho de estimação acabou na Delegacia de Polícia.

De acordo com informações do registro policial, a vítima, de 77 anos, informou que uma vizinha, de 32 anos, o teria acusado de ter matado seu gato, além disso, o ameaçou dizendo que colocaria fogo em sua residência.

No local, os policiais foram realizar contato com a acusada que não obedeceu a ordem legal dos policiais e começou a ofender a guarnição com palavrões.

Por esse motivo, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia para registro de ocorrência por desacato.

A ocorrência foi por volta das 20h35min do último dia 6, no bairro Novo Lar. Inicialmente, a guarnição foi acionada devido a uma ocorrência de ameaça entre vizinhos.