Matrículas abertas! Senac Alegrete inscreve para cursos técnicos EAD

Nove horas e trinta minutos por dia. Este é o tempo médio gasto pelos brasileiros na internet segundo o Relatório Digital 2019 da We Are Social e da Hootsuite. O material aponta ainda que 70% da população urbana do país utiliza a internet. Diante deste cenário, é evidente o crescimento: os estudantes de educação a distância (EAD) chegaram a quase 1,8 milhão em 2017.

Comprometido em proporcionar a melhor experiência aos alunos, o Senac vai além das características comuns do setor, oferecendo o melhor ensino a distância do país. Entre seus diferenciais, está a ampla oferta em diversos níveis de ensino e áreas de conhecimento. Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos do Senac EAD estão focados em proporcionar rápida inserção no mercado de trabalho, além de garantirem flexibilidade para que o aluno estude onde e quando quiser.

Em Alegrete, o Senac está com inscrições abertas para 11 opções de cursos técnicos em sete áreas de atuação. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ead.senac.br/cursos-tecnicos, até o dia 2 de março. Ao todo, são 58 polos espalhados pelas cidades do Rio Grande do Sul. Mais informações podem ser obtidas na secretaria da escola, localizada na rua General Vitorino, 399 – Centro, ou pelo telefone (55) 3422-1069.

Confira os cursos disponíveis:

Técnico em Administração

Técnico em Design de Interiores

Técnico em Informática para Internet

Técnico em Logística

Técnico em Meio Ambiente

Técnico em Programação de Jogos Digitais

Técnico em Qualidade

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Secretariado

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Transações Imobiliárias

Sobre o Senac EAD

A metodologia de ensino a distância do Senac é centrada no aluno, enfatizando o desenvolvimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional. Os materiais didáticos estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem e são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem, e-books e recursos tecnológicos. Os recursos em mídias diversas estimulam diferentes formas de aprendizagem, que possibilitam ao aluno se envolver com conhecimentos abordados no curso e sentir a prática virtual em qualquer local e horário.