Matteus Amaral é indicado ao Mérito Farroupilha, a maior honraria da AL

O deputado estadual Gilmar Sossella, atualmente licenciado para o cargo de secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, protocolou nesta sexta-feira (12), um pedido de concessão da Medalha do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ao participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), Matteus Amaral Vargas.

A Medalha do Mérito Farroupilha é a mais alta honraria do parlamento gaúcho e é destinada àqueles que contribuíram para o desenvolvimento econômico, social ou cultural do estado.

Pichação em ônibus novo da Fronteira Oeste é o sinal da educação de um povo

“O gaúcho Matteus Amaral, ao participar do BBB 24, demonstrou seu amor pelas tradições gaúchas e engrandeceu nossa cultura e a nossa gente para o Brasil e mundo a fora. Lá dentro, mostrou-se uma pessoa simples, aguerrida, respeitosa e de grande coração, que se orgulha muito das suas origens”, destaca Sossella.

Sossella foi recebido, em nome do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Britto, pelo superintendente administrativo e financeiro da Assembleia, Carlos Cogo.