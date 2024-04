Bairro Vila Nova fica mais de 15h sem água

Na noite de sexta-feira, 12, uma falha na rede de energia élétrica interrompeu o sistema de bombemaneto e abastecimento do bairro Vila Nova, em Alegrete. Devido à desativação da rede por parte da Concessionária de Energia Elétrica do município, algumas regiões do bairro tiveram a distribuição de água afetada. Segundo informações da Concessionária, a reativação da energia ocorreu no começo da tarde.

A Corsan prestou o suporte necessário para que, com o retorno da energia elétrica, a situação seja normalizada o quanto antes. Após a recuperação do sistema de bombeamento, o abastecimento da água ocorre de forma gradual, com oscilações na vazão e pressão.

Para mais informações, estão à disposição da comunidade os canais de relacionamento da Corsan com o cliente: app Corsan, site www.corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual), ligações gratuitas pelo 0800.646.6444 e WhatsApp (51) 99704-6644.