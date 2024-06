Uma Pátria sem Fronteira vai marcar geração da chama crioula para o RS, direto de Alegrete

A presidente da comissão organizadora, Caroline Figueiredo, informa que três dos quatro shows que ocorrerão no evento já foram confirmados: Chacreiros, a uruguaia Catherine Vernes e Alma Gaudéria, faltando confirmar César Oliveira e Rogério Mello.

A geração da chama para as 30 Regiões Tradicionalistas do RS será no dia 16 de agosto, no Mangueirão do Parque Dr. Lauro Dornelles, às 18h30. Neste dia, será apresentado no Mangueirão o Espetáculo Farroupilha, o mesmo do CTG, com adaptações especiais para este evento, segundo Caroline Figueiredo.

Este ano, a geração terá caráter internacional, salientou Caroline, porque também teremos aqui gaúchos da Argentina e do Uruguai. O objetivo é fortalecer a pátria pampa com a união de gaúchos de três fronteiras.

“Será a Chama da Esperança, porque sabemos que nossos irmãos da Região do Vale do Taquari foram assolados e, inclusive, perderam cavalos em cocheiras. Aqui, vamos estar com pix solidário para ajudar a reconstruir um CTG naquela região tradicionalista do RS”, atesta.

Outra atração será a churrascada das três pátrias com assadores dos três países aos moldes do que foi o Festival da Linguiça, explica a presidente da Comissão de Geração da Chama Crioula de 2024.

Já estão confirmados 1.415 cavalarianos e só da 1º RT, em Porto Alegre, virão oito carretas e 6 ônibus para este que será o maior evento tradicionalista da região Sul, direto da 3º Capital Farroupilha.