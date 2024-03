Nico Fagundes é homenageado em grande evento com estreia da Banda Los Tricolores

Na última sexta-feira, o evento em memória de Nico Fagundes, que completará 90 anos neste ano, foi realizado no Sítio do Epifânio em Novo Hamburgo. Além disso, aconteceu o lançamento da banda Los Tricolores durante o evento que teve transmissão ao vivo pelo Portal Alegrete Tudo. O evento foi patrocinado pelo Hotel Alegrete, Bistrô Alegrete, Rede de Hoteís Suarez, Campeira Alegretense, União Empreendimento e com o apoio do Portal Alegrete Tudo, Rádio Nativa, Repórter Canal Zezé, Agência AD comunicação e Consulesa Mary Dutra.

Teve a participação especial de Gerson Brandolt e Os Chacreiros. Vale ressaltar a presença da Anita (Viúva Nico Fagundes), Prefeito Marcio Amaral, Secretária de Turismo Caroline Figueiredo, Diretor Consular Irno Bordignon, . Vice-presidente do Grêmio, José Carlos Duarte, ex jogadores do Grêmio entre outras presenças ilustres. Além disso, foi servido um churrasco de cortesia com a linguiça bicampeã de Alegrete Campeira Alegretense.

Um evento com a cara e o tamanho do Grêmio, seu Epifânio está de parabéns por seder o espaço do seu lindo e aconchegante Sítio, foi magnifico! Vida longa Los Tricolores!