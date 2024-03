Matteus e Isabelle arrancam risadas com comentários sobre ex-relacionamentos no BBB24

Na tarde desta terça-feira (12), os participantes Matteus Amaral e Isabelle Nogueira se envolveram em uma descontraída sessão de tiro ao alvo durante uma atividade realizada no Big Brother Brasil 24. Enquanto Isabelle tentava acertar o dardo em um alvo circular, Matteus brincou com ela, sugerindo que o alvo lembrava o rosto de um ex-namorado.

“Que mulher bruta! Aí, esse último lembrou do ex, né? Estava a cara do ex lá atrás”, brincou o participante gaúcho.

Isabelle riu da observação e passou a vez para Matteus. O estudante, então, lançou o dardo, conseguindo atingir uma área próxima ao alvo circular. Em resposta, Isabelle comentou: “Lembrou da ex”. Matteus, em tom descontraído, lançou novamente o dardo e brincou: “Lembrar da ex! Está feia a coisa”.

Anteriormente, durante o dia, os participantes da casa tiveram que arcar com o pagamento de 150 boletos para desfrutar de atividades de lazer e lanches dentro da casa mais vigiada do país.