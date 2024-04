Ibirapuitã ultrapassa a cota de inundação e já afeta as primeiras famílias em Alegrete

Até o momento, a Defesa Civil informa que duas famílias, totalizando seis pessoas, estão desalojadas. Uma família está abrigada em uma barraca na rua Sofia de Brum, no bairro Vila Nova, e outra está hospedada na casa de parentes no bairro Santo Antônio. Estas são as primeiras famílias afetadas pelo aumento do nível do rio Ibirapuitã.

As famílias desalojadas até o momento deixaram suas residências por iniciativa própria, conforme relatou o coordenador da Defesa Civil, Renato Arnoud Grande. Caso a Defesa Civil seja acionada, as mudanças serão coordenadas pelos servidores da Secretaria de Infraestrutura Municipal, com o apoio do Exército Brasileiro. A equipe destaca que essas operações devem ocorrer durante o período diurno por questões de segurança.

Os próximos boletins serão divulgados diariamente às 08h e às 18h. Para contato, utilize os números: (55) 3120 1065 / (55) 991589544.

Observações:

Cota de inundação: 9,70m

Cota de alerta: 8,50m

Cota de atenção: 7,50m