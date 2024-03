Matteus vence a prova do anjo e escapa do paredão deste domingo no “BBB 24”

O gaúcho, que estava na mira da líder Pitel, agora pode respirar aliviado, enquanto Giovanna Pitel tem Beatriz Reis como sua única opção de voto.

A dinâmica da prova exigiu habilidade e estratégia dos participantes, que disputaram em duplas. Durante mais de duas horas de prova, eles precisavam jogar bolinhas verdes para “tirar a sujeira” de diferentes objetos. Quem conseguisse empurrar as sujeiras para fora da raia primeiro, corria para apertar um botão e vencia a dinâmica.

Na primeira fase, os embates foram entre Giovanna e Bin Laden, Alane e Isabelle, Beatriz e Davi, e Lucas Henrique e Matteus. Os vencedores foram Bin, Alane, Davi e Matteus, que avançaram para a fase seguinte. Na grande final, Matteus enfrentou Alane e saiu vitorioso, além de conquistar um prêmio adicional de R$ 10 mil.

Matteus também teve a responsabilidade de escolher os participantes que serão os próximos monstros. Ele optou por MC Bin Laden e Giovanna. Vale ressaltar que, nesta semana, o anjo estará imune, mas não poderá imunizar outro colega.

O programa entrou no modo turbo, com três eliminações por semana, a partir desta sexta-feira (29). O novo esquema seguirá até a final, prevista para o dia 16 de abril. Nas sextas-feiras, haverá a formação de paredão, seguida de eliminação, prova do líder e formação de novo paredão aos domingos e terças-feiras, com eliminações e provas do líder nas quintas-feiras.