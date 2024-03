Colisão entre van e caminhão deixa mortos no Trevo da Faxina, na BR 158

Share on Email

O incidente ocorreu na BR 158, próximo ao trevo da Faxina, deixando quatro vítimas fatais confirmadas e uma vítima em estado grave.

Segundo informações obtidas no local, a van transportava passageiros que retornavam de Rivera, no Uruguai, onde realizavam compras nos Free Shop.

O motorista da van está preso às ferragens, exigindo esforços das equipes de resgate que estão no local. Pelo menos sete vítimas, sendo uma em estado grave, foram encaminhadas para atendimento no Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia em Livramento.

As autoridades locais estão trabalhando para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Trânsito totalmente interrompido no local.

Fonte e foto: Jornal A Platéia