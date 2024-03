Muita diversão e vivências culturais garantidas no Easter Morning do Senac Alegrete

“Trata-se de uma manhã de muito aprendizado e diversão. As crianças aprendem vocabulário em inglês dentro do contexto da data comemorativa, trocam informações sobre como a Páscoa é comemorada em países de língua inglesa e participam de brincadeiras temáticas e uma caça ao ninho”, conta a docente Greice Neri Jung.



O público-alvo do evento são crianças e pré-adolescentes do programa English and Fun do Senac, formado pelos níveis Schoolmates, Buddies e Folks. “Esperamos nossos alunos nessa atividade que, além de ampliar seus repertórios linguísticos e vivências culturais, proverá momentos de alegria, descontração e conexão com amigos de outras turmas e níveis”, convida a teacher Greice.



O Senac Alegrete está com matrículas abertas em vários cursos de inglês para todas as idades. Inscrições podem ser feitas pelo site da escola ou presencialmente na rua General Vitorino, 399 – Centro. Mais informações pelo telefone (55) 3421-2000 ou ainda pelo WhatsApp (55) 9230-7253.