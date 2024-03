Celebração da Paixão e procissão do Senhor Morto reúnem fiéis em manifestação de Fé

Share on Email

A Celebração realizada pelo Padre Pedro Navarro, que não é uma missa, marca o segundo dia do Tríduo Pascal, sendo um momento de profundo respeito e religiosidade.

A liturgia, composta por três momentos – Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e Comunhão – convida os fiéis a refletirem sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em nome do amor pela humanidade. Durante a celebração, os presentes são convidados a fixar seu olhar em Jesus Crucificado, símbolo máximo do sacrifício redentor.

Após a celebração, teve lugar a “Procissão do Senhor Morto”, um ato de recordação do sofrimento de Jesus Cristo, que segundo os líderes religiosos, carregou uma grande cruz com uma coroa de espinhos.

Os fiéis saíram da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, após a Celebração da Paixão dirigida por Padre Pedro Navarro, na qual foram feitas leituras bíblicas retratando o processo do calvário. Conduzida por uma imagem de Jesus e carregada por voluntários, a procissão percorreu o entorno da Praça Getúlio Vargas, encontrando-se com Nossa Senhora das Dores na esquina do Colégio Divino Coração. O Padre Navarro destacou a dor das mães que perderam seus filhos. Na sequência seguiram novamente até a Igreja.