MEC propõe mudanças no Ensino Médio com aumento da carga horária

Na segunda-feira (22), o Ministério da Educação e Cultura(MEC) propôs mudanças no Ensino Médio. A intenção é de que a quantidade de horas destinadas às disciplinas básicas obrigatórias, como Português e Matemática aumente e possa ofertar um ensino mais aprofundado em outras disciplinas.

A ideia do MEC, porém, é a de estimular o Ensino Médio em tempo integral, o que aumentaria a carga horária geral. O intuito é capacitar de maneira coesa os alunos a estarem prontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Conversando com alguns professores da Rede em Alegrete, a nova medida é bem-vinda, “estamos aguardando esse novo sistema, pois entendemos que quanto mais carga de conteúdo os alunos receberem, mais embasado será o conhecimento deles”, salientou uma servidora.

O Ministério pretende consolidar a proposta até 22 de junho, para que a alteração da reforma do Ensino Médio possa ser apresentada ao Congresso no início de agosto. Já o Exame Nacional do Ensino Médio, será realizado nos dias 3 e 10 de outubro, ou seja, essa medida tende a ser implementada alguns meses antes para melhor adaptação dos alunos.