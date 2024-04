Tudo pronto para 13ª Regata Ecológica neste sábado

Neste sábado, será realizada mais uma Regata Ecológica promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em parceria com o Exército. Equipes vão descer o rio Ibirapuitã de barco no Porto dos Aguateiros recolhendo todo o tipo de lixo às margens do rio.

Nesta edição todos os participantes devem preencher um formulário com assinatura individual. No dia 27, a concentração acontece às 8h30 no Porto dos Aguateiros e depois, em barcos, as equipes descem recolhendo lixo às marges do Rio até os fundos do 12º BE.

De acordo com a secretária Gabriela Segabinazzi, neste ano a estimativa é de 500 participantes, divididos em 50 equipes com 10 integrantes cada uma. Dez equipes do Exército Brasileiro já estão confirmadas, além das equipes de civis.