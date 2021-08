A motocicleta chama atenção nas ruas do Alegrete. Por onde passa é atração, seja de crianças ou adultos. No último sábado (7), a reportagem do Portal Alegrete Tudo conheceu o trabalho do mecânico alegretense Gabriel Ceccon.

Com exclusividade, o profissional apresentou o seu projeto em acoplar um sidecar numa moto Shadow 750cc de um cliente. Detalhe, o modelo da motocicleta não tinha engates para o carrinho.

Shadow com Sidecar

A motocicleta que chama atenção e atrai olhares por onde passa trata-se de uma Honda Shadow 750cc com Sidecar (um tipo de carrinho na lateral), utilizado muito na segunda guerra mundial para transporte de pessoas e equipamentos.

A moto foi montada no Oficina Mecânica de Gabriel Ceccon, onde o cliente Antônio entrou em contato sobre o projeto e se teria a possibilidade de fazer e montar.

A partir disso, foi comprado um kit de sidecar que precisou ser adaptado para a motocicleta, pois a empresa não tinha os gabaritos para fazer de acordo com a moto.

Acoplagem foi toda projetada pelo alegretense

Deste modo, tiveram que ser fabricados o suporte e a estrutura para a acoplagem. Foi um longo período até ficar pronta, envolveu serviço de solda que foi realizado pela empresa LM Serralheria e pintura pelo profissional Marco Bianchi.

Depois de alguns testes de rodagem e de força para ver se estava tudo certo, deu-se início ao processo de documentação e legalização, onde a motocicleta foi inspecionada pelo Inmetro e liberada para rodar.

O Sidecar possui bagageiro, banco estofado com cinto de segurança, farolete e fitas refletivas iluminadoras. A apresentação do projeto na Pistas de Eventos Tiaraju, foi da melhor maneira. Uma voltinha a bordo no Sidecar, é possível imaginar a sensação de liberdade em que os motociclistas estão acostumados.

Sidecar pioneiro em Alegrete

Seguro, o 1º Sidecar de Alegrete vai ganhar às ruas, com o proprietário que teve a ideia aceita pelo mecânico alegretense. “Foi um dos maiores projetos que eu já realizei. Muito feliz por ter dado tudo certo e mais contente por realizar o desejo do cliente”, destacou Gabriel Ceccon.