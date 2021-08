Como é o abate de um bovino, no interior, até a carne chegar ao prato

Quem mora no interior conhece bem as lidas do campo e de quem levanta muito cedo para trabalhar. Porém, muita gente que vive na cidade não sabe e tampouco tem conhecimento como são as atividades rurais. E quem gosta de carne, não pense que ela vai direto para o balcão dos açougues e supermercados.

Matança de vaca -Milton Pedroso Severo

É preciso criar os bezerros desde novinhos em campo de bom pasto, dosificar e manter todos os cuidados até chegar à fase adulta. Uma atividade que chama atenção é que a grande maioria não tem idéia como é realizado o abate de uma vaca.

Esta função normalmente envolve um grupo de pessoas que têm pratica nas rotinas da vida rural. Primeiro, o animal que vai para ao abate é escolhido no campo, dentre os mais gordos. Logo após, um peão laça e traz a vaca na cincha do cavalo até o tronco. A sangria é no pescoço.

Matança de vaca em Alegrete

Diferente de outros tempos em que o animal era morto e coreado no chão, em cima de um tapete, há tempo isso é feito na forma de tália. A vaca que pesa, em média, uns 300 quilos, é levantada pelas patas traseiras em galhos de árvores que suportem o peso, e assim o trabalho é realizado.

Matança de vaca em Alegrete

Com a retirada do coro que, normalmente, vai para venda, começa o trabalho chamado de desmanchar a vaca em partes de carne, isso depois de retirar as vísceras. Os cortes são retiradas um a um e desmanchados em pedaços menores para poder colocar no frezzer.

Milton Renato Pedroso Severo conta que matar uma vaca para o consumo faz com que além desse trabalho que tem pratica e domina envolve a participação de vizinhos- num congraçamento de um dia de muito trabalho que encerra com churrasco gordo, de preferência com a carne no espeto e fogo de chão ou em trampe na própria lareira acompanhado de um feijão tropeiro.