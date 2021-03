Dois homens são detidos por arremessarem “encomenda” para o pátio do Presídio

Compartilhe















Dupla foi detida pela Brigada Militar, na última sexta-feira(26), depois de ser reconhecida como autora de arremesso em direção ao pátio do Presídio Estadual de Alegrete.

Segundo registro policial, durante o horário do pátio, a guarnição externa da Brigada Militar, observou uma moto que passou algumas vezes em frente ao Peal, sendo que, em determinado momento, o carona arremessou um invólucro em direção ao pátio da Casa Prisional. As guarnições foram acionadas e interceptaram a moto nas proximidades do Parque Rui Ramos na Avenida Eurípedes Brasil Milano.

Depois da dupla ser identificada, no bolso de um dos indivíduos foi encontrada uma trouxinha de maconha. Eles foram conduzidos ao Presídio onde foram reconhecidos pelos policiais da Guarda Externa. Na Delegacia de Polícia, como não houve a localização da materialidade, embora os policias fizessem buscas, o Delegado Maurício Arruda determinou registro simples por tentativa de tráfico de drogas. Depois de ouvidos, ambos foram liberados. Os suspeitos têm 23 e 20 anos.

A moto Honda foi recolhida ao depósito de Detran pelo licenciamento atrasado.