Doutor José Fábio deixa cargos na Santa Casa e se despede de Alegrete

Foram 13 anos de atuação na área da saúde. Além disso, no currículo entram mais de 10 anos como funcionário da Santa Casa de Alegrete, com ações no antigo Pronto Socorro, atuação importante à frente da Secretaria de Saúde do Município e, recentemente, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e da UTI Covid. No período em que a progenitora esteve Prefeita de Alegrete, Dr José Fábio atuou como Secretário da Secretaria da Saúde por um ano e meio e saiu quando soube do problema de saúde da mãe para dedicar-se a cuidá-la.

Dr José Fábio Pereira

Mas o ciclo encerrou diante de novas perspectivas, novos conhecimentos e a busca por mais aprendizado e evoluir na profissão. Diante disso, o médico alegretense, residente em Clínica Geral, Dr José Fabio Pereira, está se despedindo de Alegrete.

Em uma entrevista, exclusiva, ao PAT, ele assegurou que a mudança é devido a constante busca pelo conhecimento, pois, embora seja um médico formado desde 2008, nunca deixou de estudar e acha fundamental manter sempre a humildade e o constante aprendizado como aliados, jamais pensando saber tudo ou ser melhor que alguém, ensinamentos que têm de berço.

A mãe e o início de tudo

Fechando um ciclo – resume. Embora acrescente que, fazendo uma retrospectiva, e ver o que o trouxe até aqui, não tem como não falar da mãe, a primeira prefeita de Alegrete, advogada, Cleni Paz.

O pensamento do médico traz momentos como: a infância e a vida da mãe no Passo Novo, quando ela pensou no futuro dela, se desenvolveu e se tornou a mulher que era. Tudo isso, passou para os filhos.

“Eu e o Rafael temos muito dela, por se dedicar ao trabalho, se dedicar para ter um futuro melhor, de ser uma pessoa autêntica e de lutar. Ela sempre foi uma mulher muito guerreira, muito forte, decidida e dedicada. Nós temos um pouco disso dela, então, muito da minha personalidade, muito de quem eu sou hoje, eu devo a ela, pela mulher que sempre foi.

Pois até em relação à minha profissão, ela foi uma das grandes responsáveis e batalhou muito pra que eu conseguisse me formar em uma Universidade Federal, o que aconteceu no ano de 2008, através da UFSM e, tudo o que eu também busquei foi através desse esforço dela” – disse o médico.

Ele segue dizendo que formou-se como clínico, mas está saindo daqui com uma residência e isso deve a Alegrete, por que se não fosse o Dr Carlinhos Flores, ter essa busca, ele estaria saindo sem essa residência que vai facilitar muito sua vida. ” Essa também foi uma parte que eu lutei muito e conquistei mesmo diante de todas as demais necessidades, pois trabalhar, estudar e entre outras atividades e responsabilidades, puxa um pouco, mas foi compensador”- completa.

À frente da Unidade de Pronto Atendimento(UPA), atuando na Santa Casa e também no período que esteve na Secretaria de Saúde, pontua que sempre fez o que julgou correto, por isso, algumas mudanças. “Quem trabalha comigo ou me conhece sabe que eu sou uma pessoa correta, procuro sempre fazer o melhor a todos, mas não agrado a todos, não acredito que temos esse papel. As pessoas por vezes querem dar aquele jeitinho brasileiro e eu não sou assim, minha mãe, me ensinou diferente, portanto, não sou puxa saco de ninguém. Não faço nada por conveniência, se tiver que fazer algo correto e isso, sempre vai dar mais trabalho, eu vou fazer”- declara.

Em relação à medicina, considera que é uma luta. “A medicina é uma profissão mesmo, no sentido denotativo da palavra, é algo que transforma e nos carrega pra vida… é uma vida….. e eu sou apaixonado! Eu sou um apaixonado pelo que faço, por salvar vidas, por atender pessoas, por tudo! É maravilhoso ser médico! Sei e não posso deixar de dizer o quanto é triste quando isso não é possível e acabamos perdendo um paciente, principalmente, nesta época de pandemia.

Pandemia

Lembro que quando começou a pandemia, eu fiquei triste, chateado, pois havia situações que não tinha o que fazer, como aconteceu em todo mundo. O que lamentavelmente, representa esse número de mortes. Porém, neste domingo(25), há quatro pacientes internados na UTI Covid. Número de internações diminuiu de forma expressiva, assim como, de positivados. Isso é algo maravilhoso e, saio nesse momento em que as coisas estão mais tranquilas, trabalho cumprido, diferente de quando assumi a UTI em meio a um furacão, com um conflito intenso.

Saída

Tô saindo em um momento de calmaria na UTI COVID, tudo corretamente encaminhado, da mesma forma a UTI Adulta que está com o DR Sandro, sem muitos problemas. Acho que cumpri meu papel aqui e chegou a hora de novos horizontes, crescer uma pouco mais, conhecer novas UTIs, hospitais, pessoas. Acredito que estamos sempre em crescimento e é importante buscar essa evolução, porque acredito que nunca estamos completos. E, médico tem que pensar sempre nisso, pois a gente nunca, nunca sabe tudo. Falo sempre que não penso que estou sempre certo, que não preciso de mais estudo. Vejo sempre como uma vantagem, não se achar completo e buscar por conhecimento. Tampouco se julgar melhor que alguém, porque a humildade e o conhecimento andam juntos. Cada vez crescemos mais por mantermos a despretensão.

Dr José Fabio explicou que, desde o ano passado vem organizando seus plantões e demais atendimentos para que a Santa Casa não tivesse um baque grande pois, no momento, não há profissionais chegando que poderiam assumir alguns plantões. Quanto à Unidade de Pronto Atendimento e a UTI Covid que eram funções que ele exercia como coordenador-chefe – as vagas serão preenchidas de acordo com a decisão da direção da Santa Casa.

“Jamais vou esquecer da minha raiz, do meu Alegrete e do Passo Novo. Hoje estou saindo, mas não sei se um dia não retorne pra cá, embora, neste momento, não tenha isso de forma clara.- encerrou o médico que preferiu não dar mais detalhes sobre seus novos projetos.