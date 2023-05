Médico é preso após assassinar a tiros ex-mulher e namorado dela em São Gabriel

Share on Email

Na noite de terça-feira (16), um médico foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de ter assassinado a tiros sua ex-mulher e o atual namorado dela em São Gabriel, município localizado na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Segundo relatos do delegado Fabrício Lima Ferreira, o médico teria se dirigido à residência de Thiéle, na Região Sul de São Gabriel, e iniciado uma discussão com ela na porta da casa. A motivação exata da briga ainda não foi esclarecida. Durante o confronto, o médico teria disparado sua arma de fogo contra Thiéle e Rodrigo, que se encontrava no interior da residência. Após cometer o crime, o suspeito empreendeu fuga.

Infelizmente, Rodrigo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Thiéle foi levada ao hospital, porém, veio a falecer na madrugada desta quarta-feira (17).

De acordo com o delegado Ferreira, o casal já estava separado desde a eleição anterior, mas havia reatado o relacionamento. No entanto, a reconciliação não foi bem-sucedida. No ano passado, Thiéle havia registrado um boletim de ocorrência contra o médico.

O casal deixou dois filhos, de 3 e 4 anos de idade, que estavam presentes na residência no momento do crime, junto com a mãe.

O médico foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Gabriel e enfrentará ansiedade de homicídio qualificado. Uma arma utilizada no crime foi compreendida pela Polícia Civil, que continua trabalhando para esclarecer todos os detalhes e o motivo da briga que culminou nessa tragédia.

