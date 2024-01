Médico Fernando Uberti, de Alegrete, deverá ser o novo presidente do Sindicato Médico do RS

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS), maior entidade do gênero na América Latina, inicia os preparativos para as eleições que determinarão sua direção pelos próximos quatro anos. Com mais de 15 mil associados, o SIMERS desempenha um papel crucial na defesa dos interesses dos médicos no estado.

O atual diretor-geral do SIMERS, Dr. Fernando Uberti, natural de Alegrete, surge como o nome escolhido pela atual gestão para liderar a chapa que busca suceder Marcos Rovinski. Em uma consulta prévia realizada entre os associados, a escolha por Uberti obteve expressivos 75% de preferência, consolidando seu papel central na atual dinâmica sindical.

Com 34 anos de idade, o Dr. Uberti é um psiquiatra atuante tanto em Porto Alegre quanto em sua cidade natal, Alegrete. Sua trajetória no SIMERS é marcada por uma atuação ativa nas reformas internas e nas relações institucionais da entidade. Sob a gestão de Marcos Rovinski, o sindicato alcançou seus melhores resultados financeiros e em número de associados da última década.

O médico, conhecido por seu perfil discreto, ainda não se pronunciou publicamente sobre a eleição. O Dr. Uberti já demonstrou sua capacidade de construir pontes e estabelecer relações sólidas ao longo de sua carreira. Sua atuação como articulador, em sintonia com a gestão Rovinski, foi crucial para as interações do sindicato com as esferas de poder e a mídia.

Além disso, na cidade de origem, o médico concedeu entrevistas importantes ao site Alegrete Tudo, abordando temas sensíveis relacionados à saúde mental durante o período pandêmico e destacando questões pertinentes ao movimento “Setembro Amarelo”.