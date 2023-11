Em Portugal, um paranaense apaixonado pelo Rio Grande, mateia com a Rádio Nativa de Alegrete

A distância geográfica entre Portugal e Alegrete não impede Jorge, um amante da cultura gaúcha, de manter viva sua conexão com as raízes sulistas do Brasil. Apesar de não ter nascido em Alegrete, ele falou ao PAT, que encontrou na Rádio Nativa FM(105.9) uma forma peculiar de se conectar com suas memórias e tradições favoritas.

Ciro, um caminhoneiro que mesmo longe não renega as raízes

O hábito de sintonizar a Rádio Nativa de Alegrete tornou-se uma rotina diária para Jorge, que vive em Lisboa há dois anos e meio. Mesmo a milhares de quilômetros de distância, ele não abre mão de ouvir as músicas que a rádio oferece. O contato é estabelecido não apenas por meio do aplicativo da rádio, mas também por pedidos de músicas enviados por meio do WhatsApp, utilizando o número 55 3422 2286.

A relação de Jorge com Alegrete remonta aos anos em que seu pai serviu no exército na cidade, aproximadamente em 1957 ou 1958. As histórias que ouvia sobre a cavalaria e as experiências na região despertaram nele uma curiosidade crescente, alimentada posteriormente pela facilidade de acesso à informação proporcionada pela internet.

Saudade do Alegrete: radialista deixou a querência há 30 anos, mas não esquece sua terra

“Nasci em Curitiba, mas me criei no meio oeste catarinense. Antes de vir para Portugal, morava em Florianópolis. Gosto das coisas do Rio Grande”, compartilha Jorge, destacando a diversidade de suas raízes e o apreço pela cultura regional.

Essa paixão pela música do sul do Brasil persiste, e hoje, mesmo com a diferença de três horas de fuso horário, ele prepara seu café e chimarrão enquanto escuta a programação e destaca que é apreciador quando falam que Alegrete é o Baita Chão, com isso, pontua ser uma maneira de matar a saudade do Brasil.

Professor José Luiz Rios deixou um grande legado na educação e em ações do bem

Além de seus gostos musicais, Jorge compartilha um pouco de seu cotidiano em Lisboa. Há dois anos e meio, ele trabalha na construção de piscinas.

Assim, a história de Jorge Piazzon destaca como a tecnologia e a paixão pessoal podem superar fronteiras, mantendo viva a essência da cultura gaúcha mesmo nos cantos mais distantes do mundo.