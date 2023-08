Mega-Sena acumula e pode pagar 30 milhões neste sábado

Share on Email

Neste sábado (26), acontece mais um sorteio da Mega-Sena pela Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 5.

Em contato com a gerente de uma lotérica de Alegrete, a reportagem alurou que em vésperas de sorteio, o movimento nas empresas que são responsáveis por montar o bilhete, praticamente triplica. “Esses períodos que antecedem são muito agitados, a população alegretense é muito fiel ao sorteio do programa, disse a servidora.

Fotos: reprodução