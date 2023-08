Jovem, profissional de marketing de Alegrete, participa do maior evento da área em Belo Horizonte

Ele participa, como ouvinte, de um dos maiores eventos de marketing do Brasil que está sendo realizado em Belo Horizonte – MG. A profissional já tem clientes na cidade e aprimora conhecimento para desbravar novos mercados.

O maior eventos de Marketing Digital, Empreendedorismo e Inovação da América Latina que acontece de 24, a 26 de agosto, no Expominas, Bairro da Gameleira, em Belo Horizonte, onde se realizará a 7ª edição do Hotmart Fire Festival.

O pequeno Ronald, de 4 anos, encanta e surpreende em competições de Velocross

Serão três dias de evento e uma verdadeira imersão de conteúdo com mais de 100 palestras com grandes nomes do mercado, como Bianca Andrade (Boca Rosa), a cantora Iza, Erico Rocha que é um dos grandes destaques no cenário do marketing, Wendell Carvalho é um dos coachs e empreendedores mais influentes.

Esta edição do evento promete ótimas oportunidades de troca de experiência, networking e muitas novidades para levar aos negócios. A Hotmart realiza o FIRE FESTIVAL desde 2015 e promete que este ano será a maior edição da história do evento de marketing digital, empreendedorismo e inovação.

O festival sempre reúne os maiores nomes e marcas, tendências e insights, por isso teve os ingressos esgotados em todas as edições já realizadas.

Intolerância, um mal do nosso tempo

Em 2022, mais de 6 mil pessoas assistiram às palestras, gerando uma repercussão que pautou as principais tendências do marketing digital e tecnologia, como a Creator Economy, Web 3.0, Marketing 5.0, NFTs, Metaverso e Web3.