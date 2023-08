Formandos de Direito da Urcamp fazem carreata para reverenciar professora homenageada

Neste ano de conquistas e desafios, a turma de formandos 2023/02 da Urcamp, curso de Direito, teve a honra de escolher seus professores homenageados, uma tradição que ressalta a gratidão e apreço pelos mestres que desempenharam um papel fundamental em suas jornadas acadêmicas.

“A professora Fabiane Segabinazi, além de coordenadora do curso de Direito da Urcamp, é uma pessoa que verdadeiramente personifica os valores de um educador dedicado e compassivo. Sua capacidade de transmitir conhecimento é apenas a ponta do iceberg de sua contribuição para a formação de profissionais éticos e conscientes. Ela sempre se esforçou para nos guiar não apenas pelos intricados caminhos do direito, mas também pelos princípios éticos que moldam um verdadeiro cidadão comprometido com a justiça e a responsabilidade social”- destacaram.

Infelizmente, devido a razões de saúde que a mantiveram afastada, a professora Fabiane não pode estar presente fisicamente no campus nos últimos tempos. “No entanto, isso não foi obstáculo para expressarmos nosso carinho e admiração por ela. Com o desejo sincero de reconhecer o impacto que ela teve em nossas vidas, a Comissão de Formatura, da qual tenho a honra de ser Presidente, organizou uma homenagem que não só celebrou seus esforços como educadora, mas também expressou a profunda conexão que todos nós, formandos, compartilhamos com ela”- citou Alerrandro Machado.

No que foi um momento memorável, a turma de formandos 2023/02 organizou uma carreata até a residência da professora Fabiane. Acompanhados por uma atmosfera de alegria e gratidão, alunos, professores e membros da comissão seguiram em carros decorados até o lar da estimada madrinha. Lá, emocionados e cheios de reconhecimento, tiveram a oportunidade de expressar verbalmente e com gestos o quanto ela significa para cada um.

A emoção que preencheu aquele momento foi indescritível, e as palavras de agradecimento não foram suficientes para transmitir todo o respeito e carinho. “A professora Fabiane, apesar de sua ausência temporária, continua a ser uma parte intrínseca de nossa trajetória acadêmica e pessoal. Seus ensinamentos transcenderam a sala de aula e deixaram uma marca indelével em nossos corações.

A homenagem à professora Fabiane Segabinazi não é apenas uma celebração do presente, mas um tributo ao futuro que ela ajudou a moldar em cada um de nós. Como formandos prestes a ingressar em novos capítulos de nossas vidas, levamos conosco não apenas o conhecimento jurídico, mas também os valores humanos e éticos que ela incansavelmente nos instilou”- citaram.

O presidente terminou acrescentando que a homenagem sirva como um testemunho da profunda gratidão e admiração. O legado da professora Fabiane irá prosperar por meio da jornada e influenciará positivamente todas as vidas que irão tocar. Seja como professora, mentora ou simplesmente como uma guia na jornada de todos, ela permanecerá eternamente em seus corações – expressaram os formandos.