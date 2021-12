MEI conta com aplicativo que promete facilitar atividades dos microempresários

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Governo Federal, por meio da Receita Federal, lançou a versão 3.3 do aplicativo MEI para uso do microempresário individual.

A nova versão está disponível desde o dia 1º/12/2021, com novidades importantes: permite o preenchimento, a transmissão e a geração do recibo de entrega da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN SIMEI).

Para isso, a página da DASN SIMEI, disponível no Portal do Simples Nacional, passou a ser responsiva, ou seja, o conteúdo da página se adapta ao formato da tela do dispositivo utilizado para a sua visualização.

Foi incluído também nessa versão o “Perguntas e respostas” do MEI.

O aplicativo está disponível para download nas lojas de aplicativos Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.fazenda.receita.mei&hl=pt_BR&gl=US), para o sistema operacional Android, ou Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/mei/id1040521803), para o sistema operacional iOS.