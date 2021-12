Aproveite as ofertas de Natal da Casa do Frango

Especial até sexta-feira (24 de dezembro) ou enquanto durar o estoque!

A Casa do Frango está com excelentes promoções para a semana do Natal. Surpreenda sua família e apresente uma ceia de qualidade com os melhores cortes de carne, linguiça cortada à faca, variedade de bebidas e outros tantos produtos que farão toda a diferença na sua confraternização.

Não perca tempo, corre lá e aproveita!

Confira as ofertas de NATAL:

Bebidas:

• Cerveja Amstel LATÃO R$ 3,98 unidade;

• Cerveja Amstel 600ml R$ 6,90 unidade – Não precisa de casco;

• Guaraná Charrua 2lt R$ 4,29;

• Suco Maguary 1lt todos sabores R$ 5,25 unidade;

Açougue:

• Carne de ovelha/borrego R$ 34,99 kg;

• Costela de 1° R$ 29,90 Kg;

• Costela minga R$ 26,99 Kg;

• Costela S/osso R$ 31.99 Kg;

Linguiças Casa do Frango preços especiais …

• Tradicional de 1° R$ 28,99;

• Campeira R$ 24,98;

• C/queijo R$ 32,99;

• Frango C/queijo R$ 24,90.

Casa do Frango – Seu super do Baita Chão!

Facebook: Casa do Frango

Endereço: Bento Manoel, 189

Telefone: 3422 2929

Aline M. Kunz