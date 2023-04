Colheitadeira é totalmente destruida por incêndio na Estrada do Frigorífico

Na tarde de quarta-feira(12), uma colheitadeira foi totalmente destruída em um incêndio no interior de Alegrete. Conforme informações dos Bombeiros, a guarnição foi acionada cerca de 20km da cidade, na Estrada do Frigorífico, na RS 507, em direção ao Capivari. O relato é que o trabalhador levou um grande susto com o sinistro no maquinário que ele operava, contudo, não se feriu.

No local, os Bombeiros se depararam com a colheitadeira sendo consumida pelas chamas e fizeram o possível para evitar o pior. Ainda assim, o veículo ficou totalmente consumida pelo fogo. Não há mais detalhes sobre a causa das chamas e o prejuízo do proprietário com a destruição da máquina.