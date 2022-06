Meio Ambiente iniciou atividades de educação ambiental nas escolas

A Secretaria de Meio Ambiente iniciou as atividades de educação ambiental descentalizadas, relativas ao mês do meio ambiente.

Meio Ambiente leva educação ambiental às escolas

O trabalho iniciou pela Escola Estadual Ecilda Alves Paim no bairro Prado com a participação de turmas de 3º, 4º, 5º e 9º ano com a conversa sobre a destinção correta dos resíduos, com uma dinâmica para que os alunos pudessem descartar de maneira correta em lixeirinhas seletivas.

No mesmo dia de, acordo com a Secretaria Gabriela Segabinazzi, o trabalho foi realizado com as turmas de nível B, onde estão alunos da EMEI Salustinao Prates.

Foram apresentados vídeos educativos e após foi realizada uma atividade em pintura.

Esse trabalho de educação descentralizada será realizado em todas as escolas da cidade conforme agendamento.

