Rua da Vila Nova fica intransitável em dia de chuva

Na última semana, o PAT recebeu algumas imagens da rua Arthur Bento Hormain, na Vila Nova.

Eles destacam que a via fica quase intrafegável em dias de chuva. Um dos moradores acrescentou que iniciou a solicitação para que a rua pudesse ser calçada e apontou que, há mais de dois anos, não teria reparos no local.

Diante das informações dos moradores, a reportagem entrou em contato com o Secretário de infraestrutura, Mario Rivelino. Segundo apontou o Secretário, várias ruas estão no cronograma atual para reparos, entretanto, uma escavadeira está com um problema mecânico e, a peça já passou pelo processo de licitação o que é moroso, por esse motivo, o trabalho ainda não aconteceu, porém, já tem uma ação para essa via.

Com relação ao calçamento, o Secretário informou que é realizado em parceria ou por emendas.

Atualmente sem recursos específicos para calçamentos, a Prefeitura mantém os reparos que dependem do tempo.

Com as chuvas, aumentam as demandas por reparos em ruas e estradas de Alegrete.