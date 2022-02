Missas com interpretações de Libras já ocorrem em Alegrete

Amor a Deus e amor a Libras foram alavancas para uma iniciativa que está marcando a evangelização na Igreja Matriz de Alegrete.

A professora e intérprete Josie Pilar, muito atenta à acessibilidade e disposta a se doar pelos surdos, procurou ainda, no mês de novembro do ano passado, o Padre Pedro Navarro, Pároco da Paróquia do Centro, se colocando à disposição da paróquia para interpretação das Missas.

Trabalho de interpretação agradou comunidade católica

A proposta foi acolhida com muita alegria e abertura pelo padre, que já tinha estudado Libras por 1 ano, quando cursava Filosofia na cidade de Santa Maria.

A disponibilidade de Josie e a acolhida do padre além de trazer pessoas surdas para as Missas, já fortaleceu a amizade dos mesmos que planejam continuar neste ano de 2022 oportunizando, uma vez por semana, as celebrações com interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

Interpretação em Libras possibilita o acesso da comunidade surda nas missas

A empática iniciativa da docente e o apoio do pároco, que também tem conhecimento da Língua, tem permitido que a comunidade Surda de Alegrete tenha acesso à Santa Missa.

Iniciativa agradou a todos

Dentre os que participam, está a professora Ana Paula (surda) que dá aulas na Universidade do Pampa (Unipampa). A proposta é que no mínimo uma vez por semana as missas tenham a interpretação de Libras. Segundo a professora Josie existe um grupo de WattsApp dos surdos que são comunicados quando as missas terão a interpretação.

Padre apoiou a iniciativa em Alegrete

Fotos: reprodução