Meio Ambiente trata com Instituto Nacional sobre descarte de embalagens de defensivos

A Secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi com ênfase a necessidade de evitar embalagens de agrotóxicos e outros produtos jogados em campos do Município recebeu, esta semana, Luis Figueira, representante do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens vazias para tratar sobre o Dia Nacional de Campo Limpo.

As embalagens jogadas direto nos campos se constituem numa poluição ao meio ambiente, devido aos resíduos tóxicos desses produtos utilizados em lavouras. Alegrete tem uma extensa área cultivada com lavouras de arroz, soja, trigo que se utilizam de defensivos ou agrotóxicos que se não forem descartados de forma correta podem prejudicar o meio ambiente.