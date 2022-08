O tempo passa e a situação não muda: centenas de cães vivem pelas ruas de Alegrete

Cada vez mais, percebe-se que as pessoas estão adotando animais de estimação. Essa impressão pode ser corroborada pelo fato de, hoje em dia, ser difícil encontrar alguém que não tenha pelo menos um pet em sua residência. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 140 milhões de bichinhos de estimação vivem nos lares brasileiros, sendo que desse total, foi observado que em 46% das residências foi constatada a presença de, ao menos, um cachorro.

Por outro lado, o número de cães nas ruas também impressiona. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, no Brasil, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados; desse total, 20 milhões são cachorros. Em Alegrete, a incidência de cães de rua pode ser evidenciada a partir de uma simples caminhada ou passeio. Conforme andamos alguns metros, observamos cachorros nas ruas, mexendo em lixeiras, andando sem rumo pela cidade à procura de comida e abrigo. Apesar de existir pessoas dispostas a ajudar os bichinhos que vivem marginalizados nas ruas, ainda há uma falta de consciência de parte da população em se mobilizar e combater essa problemática.

A presidente da Organização de Proteção Animal do Alegrete (OPAA), a advogada Nara Leite, ao falar com a Reportagem do PAT, também destacou a falta de engajamento por parte da população em se interessar na causa animal. Além disso, Nara salientou a inércia do Poder Público em não destinar emendas parlamentares para o auxiliar os animais abandonados nas ruas. Nara ressaltou que falta uma política pública eficaz para lidar com a quantidade significativa de cachorros pelas ruas de Alegrete.

Uma alternativa para ajudar no controle populacional de cães é o Castra Móvel – um trailer equipado com unidade cirúrgica apta para castração, que é limpa diariamente para evitar a contaminação local. Ele oferece castração gratuita de cães e gatos através de procedimento cirúrgico realizado por um médico veterinário. Esse automóvel já vem sendo utilizado em alguns municípios, no entanto, Nara destaca a complexidade de lidar com um um trailer que demanda muitos equipamentos e profissionais qualificados. Para ela, não adianta ter um Castra Móvel, com tantos recursos, sem o devido planejamento.