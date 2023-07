Escola Estadual Farroupilha e IEEOA realizam jornada pedagógica

A didática teve o intuito de proporcionar aos professores e profissionais das escolas, momentos de reflexão e aprendizado sobre as formas adequadas de agir em determinadas situações como: psicológicas, mental e física.

A Terapeuta Eloísa Caferati também esteve presente no evento e abordou temáticas importantes, como; ansiedade, controle e qualidade de vida, além de temas voltados à educação nas escolas. Durante a palestra foram recuperadas situações valiosas, como agir em relações a problemas pessoais e as formas corretas de lidar com adversidades fora do ambiente de trabalho, e não interferir na qualidade do ensino dos alunos.

Além disso, a Nutricionista Liza Rodrigues também compartilhou conhecimentos da área de alimentação dando foco ao tema: “nutrindo teu corpo e educando tua mente”. A profissional abordou a importância de uma alimentação saudável e regulada no bem-estar fisíco e mental dos profissionais.

Em conjunto com a SEDUC a Escola acompanhou as lives da TV SEDUC, a qual permitiu que os professores ampliassem seus conhecimentos e mantivessem atualizados os conhecimentos sobre a área da educação. As direções da Escolas agradecem toda colaboração e conhecimento repassados durante o evento, foram de fundamental importância para garantir a linha correta de ensino aos alunos.