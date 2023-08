Meio Ambirnte coleta lixo eletrônico em frente ao CTG Lanceiros de Canabarro

Share on Email

A Secretaria de Meio Ambiente realiza, neste dia 29, mais uma coleta descentralizada de resíduos eletrônicos. O trabalho está em frente ao CTG Lanceiros de Canabarro até as 12h desta terça -feira. Os bairros que poderão entregar qualquer tipo de resíduos nesta coleta são: São João, Assunção, Medianeira e Independência.

Tudo que é coletado em Alegrete é levado pela empresa Natussomos de Horizontina que recicla esse material que depois é utilizado no fabrico de outros bens. Essa atividade do Meio Ambiente objetiva ajudar a preservar o ecossistema natural, evitando que as pessoas joguem restos de tv, aparelhos de som, telefones, eletrodomésticos direto na natureza, provocando assim poluição. Toneladas desses produtos já foram recolhidos aqui na cidade, desde que a Secretaria iniciou esse trabalho há mais de três anos.