Comunidade se mobiliza pelo asfaltamento da estrada dos Pinheiros

O protesto, que está programado para durar até o próximo sábado, dia 2 de setembro, tem como objetivo chamar a atenção das autoridades municipais para a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura viária da área.

De forma pacífica e organizada, os moradores têm se reunido às margens da estrada, onde colocaram faixas que destacam a importância da pavimentação asfáltica como prioridade. Vale ressaltar que, de acordo com o grupo envolvido na ação, o propósito não é bloquear a passagem, mas sim sensibilizar as autoridades para a demanda há muito tempo adiada.

Em conversa com nossa equipe, representantes dos moradores relataram que a necessidade de asfaltamento na estrada dos Pinheiros é uma reivindicação antiga, datando desde 1972. Apesar das solicitações e apelos ao longo dos anos, o projeto nunca saiu do papel, e os esforços para efetuar melhorias têm sido considerados apenas paliativos. A região abriga a E.M.E.B. Arthur Hormain (Pólo dos Pinheiros), uma indústria de pães, uma fábrica de bombachas e um tambo de leite, cujos motoristas de caminhões já expressaram preocupações em relação às condições da estrada.

No primeiro dia da manifestação, os moradores conseguiram coletar voluntariamente mais de 300 assinaturas nos abaixo-assinados, evidenciando a adesão e a urgência do problema. A reivindicação central é a pavimentação asfáltica em um trecho de 15 km da estrada, que é percorrida diariamente por mais de 300 veículos. Além disso, a estrada possui conexões fundamentais com cidades vizinhas como Quaraí, Santana do Livramento, Minuano e Rivadávia. A área abriga também cerca de 140 famílias na comunidade de Vasco Alves.

A ação tem sido apoiada por vereadores locais, como Jaime Duarte e Vagner Fan, que têm auxiliado os moradores em suas reivindicações. A reportagem do PAT procurou o vice-prefeito Jesse Trindade, citado como alguém ciente do projeto mencionado pelos moradores, porém, até o momento da publicação desta matéria, não havia obtido resposta.

O vice-prefeito Jesse Trindade tem um espaço aberto para se pronunciar sobre a demanda dos moradores de Pinheiros e o projeto de asfaltamento da estrada, cuja urgência tem mobilizado a comunidade local.

Enquanto isso, os moradores continuam sua manifestação pacífica à beira da estrada e a esperança é de que as autoridades locais atentem para a necessidade urgente de investir na pavimentação dessa via crucial para a comunidade dos Pinheiros e arredores.