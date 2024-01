Membros de suposta igreja abordam e fotografam somente crianças em bairro de Alegrete

Uma moradora do bairro Renascer, em Alegrete, entrou em contato com o portal Alegrete Tudo ao julgar suspeita a ação de um veículo na região. Próximo ao meio-dia de sexta-feira, um Palio chumbo estava abordando exclusivamente as crianças, supostamente para “contar histórias de Jesus”. Uma mulher distribuía panfletos de uma igreja. No entanto, ao entrar em contato com a igreja mencionada, foi informado que não realizavam esse tipo de abordagem.

A moradora relata ter comunicado a situação ao número de emergência 190. Ela destaca que indivíduos estavam fotografando crianças, uma senhora as abordava, enquanto um rapaz mexia no painel do veículo.

O relato serve como um alerta para a comunidade, uma vez que o bairro é habitado por pessoas carentes, e as crianças costumam brincar nas ruas de maneira tranquila, sem se deparar com intenções maliciosas por parte de estranhos. A atenção para a preservação desse ambiente seguro é fundamental para o bem-estar das crianças e a tranquilidade da comunidade como um todo.