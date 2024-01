Vigilância Ambiental realizou ações de combate ao mosquito da dengue em Passo Novo

Vigilância Ambiental executou ações no combate à dengue no Passo Novo.

A Vigilância Ambiental realizou diversas ações no bairro Passo Novo com o objetivo de combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As atividades incluíram vistorias domiciliares, eliminação de criadouros de mosquitos em terrenos, entrega de folder com orientações de combate e prevenção contra a Dengue e recolhimentos de pneus.

A população desempenha um papel fundamental nesse processo, sendo solicitada a colaborar ativamente eliminando criadouros do mosquito e mantendo terrenos limpos. O período quente requer especial atenção, pois as condições tornam-se mais favoráveis para a proliferação do mosquito.

Rodrigo Azevedo, chefe da Vigilância Ambiental, destaca a importância dessa mobilização no Passo Novo. “Quando realizamos atividades conjuntas com os moradores para eliminar os criadouros, estamos agindo de maneira coletiva para prevenir a proliferação do mosquito e, consequentemente, a disseminação da doença”, explica.

A Secretaria de Saúde, por meio do setor de Vetores, reforça a importância dos cuidados nas residências para evitar o surgimento de novos focos. Algumas medidas essenciais incluem manter lixeiras tampadas e protegidas da chuva, lavar os potes de água do pet com água e sabão pelo menos duas vezes por semana, higienizar e vedar corretamente o suporte de garrafão de água mineral, manter os pratinhos dos vasos de planta limpos e com areia até as bordas, evitar plantas que acumulam água, limpar os coletores de água da geladeira e ar-condicionado, e evitar o acúmulo de água parada em diversos locais, como garrafas, lajes, calhas, piscinas, objetos decorativos, caixas d’água, cisternas, poços e qualquer entulho que possa acumular água.