Campereada Internacional anuncia peões e prendas desta edição

No sábado, 20 de janeiro, o DTG da escola estadual Emílio Zuñeda sediou a seleção dos peões e prendas que representarão a 44ª Campereada Internacional de Alegrete. Após uma extensa maratona de provas e apresentações, o resultado do concurso foi anunciado no final da tarde de domingo, revelando os novos representantes do evento programado para acontecer entre os dias 4 e 12 de fevereiro de 2023.

Confira abaixo os nomes dos escolhidos em cada categoria:

Categoria Piazito 1º – Miguel DORNELLES Garcia – CTG Honório Lemes

2º – Bernardo Pimentel de Almeida – GN Ibirapuitã

3º – Luiz Augusto Brandolt Filho – GT Adão Brandolt

Categoria Prenda Pré-Mirim 1º – Maria Antonia Bonaza Cardozo – GN Ibirapuitã

2º – Luiza Pereira Aguilar – GT Os Tauras

3º – Sophia Martins de Paula – GT Adão Brandolt

Categoria Piá 1º – Luiz Henrique Hoffmann Garcia da Silva – DTG Juventude de Alegrete 2º – José Ariel Machado de Moura – CTG Honório Lemes 3º – Henzo Gabriel Luiz Souza – GT Reculutando a Tradição

Categoria Prenda Mirim 1º – Rafaela Antunes Migliorini – CTG Honório Lemes

2º – Thaila Mariana de Oliveira Brandolt – GT Adão Brandolt

3º – Gabriella Lima Fernandes Michelena – DTG Juventude Alegrete

Categoria Guri 1º – Nycolas Domingues dos Santos – GT Os Tauras

2º – Lucas Paz Dornelles – CTG Honório Lemes

3º – Ryan Correa Ávila – GT Adão Brandolt

Categoria Prenda Juvenil 1º – Maria Luiza Dambrosio Dalcin – GT Namir Geovane Antunes

2º – Izadora Lima de Almeida – GN Ibirapuitã

3º – Maria Eduarda Benevites de Almeida – CTG Oswaldo Aranha

Categoria Peão 1º – Ueslei Ramão Severo Killa – CTG Honório Lemes

Categoria Prenda Adulta 1º – Marianne Zacarias Castro de Almeida – GN Ibirapuitã

2º – Adriane Arnoud Pereira – CTG Honório Lemes

3º – Mahara Duarte Morais – GT Os Tauras

Os representantes escolhidos prometem levar consigo a tradição e a cultura da Campereada Internacional de Alegrete, tornando o evento de 2024 mais uma celebração memorável.