Membros do Clube dos Pequenos Aventureiros têm experiência em cuidados com saúde bucal

No último sábado, dia 02, o Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira recebeu a ilustre visita da cirurgiã dentista Manoella Sanchotene. A iniciativa faz parte dos esforços contínuos do clube em promover a conscientização sobre os cuidados com a saúde bucal entre as crianças de 6 a 9 anos.

A saúde bucal é uma das áreas específicas trabalhadas este ano no clube, que tem como objetivo principal o desenvolvimento integral das crianças, contemplando aspectos físicos, mentais e espirituais. Localizado na rua Prado Lima, 319, o clube funciona nas dependências da Igreja Adventista do 7° dia Anita Garibaldi.

Durante a visita, a cirurgiã dentista Manoella Sanchotene não apenas respondeu às perguntas curiosas formuladas pelos pequenos aventureiros, mas também esclareceu temas relevantes relacionados aos cuidados com a saúde bucal. O foco da palestra educativa esteve na importância do flúor, do uso adequado do fio dental e das diferentes formas de escovação para o correto desenvolvimento dos dentes.

A diretora do Clube, Ariella Lucas, ressaltou a parceria com os pais no desenvolvimento das crianças, afirmando: “Trabalhamos em conjunto com os pais, promovendo um trabalho que abrange o físico, o mental e o espiritual. Contamos com uma rede familiar muito parceira, que confia as crianças a nós.”

A interação entre a cirurgiã dentista e os aventureiros foi marcada por olhares curiosos e atentos, como destacou Patricia Dias, diretora associada do clube: “As crianças tiveram um aprendizado muito grande aqui hoje. Fiquei muito emocionada ao ver os olhinhos curiosos e atentos à explanação da cirurgiã dentista.”

Além da palestra esclarecedora, os pequenos aventureiros participaram de uma escovação supervisionada. Como reconhecimento pela participação, receberam um kit individual de higiene bucal e entregaram à cirurgiã-dentista um certificado de “Amigo do Clube” e uma garrafinha personalizada, selando a importância do momento para ambas as partes.

O Clube de Aventureiros Pequeninos da Fronteira continua sua missão de proporcionar experiências enriquecedoras para as crianças, contribuindo não apenas para o desenvolvimento saudável, mas também para a formação de hábitos essenciais para toda a vida.