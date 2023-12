Na cronologia do Natal, hoje é dia da montagem da árvore natalina

Share on Email

O ano de 2023 parece ter passado em um piscar de olhos, destacando a véspera de uma das festividades mais aguardadas: o Natal.

Neste período, celebra-se a vida e a importância das relações humanas. Ruas e casas ganham vida com decorações festivas, mergulhando todos em um clima de alegria e confraternização.

Seguindo a tradição cristã, a montagem da árvore de Natal marca o início das festividades, sendo recomendada para o primeiro domingo do advento. Este é o período litúrgico que antecede o dia 25 de dezembro, composto por quatro semanas de reflexão e preparação espiritual.

Em 2023, o domingo do advento está marcado para o dia 3 de dezembro, momento propício para dar vida à árvore e iniciar as celebrações natalinas. Essa prática não apenas enfeita lares, mas também carrega consigo um significado profundo, simbolizando a descoberta e amadurecimento da relação de fé e espiritualidade.

Contudo, as tradições variam ao redor do mundo. Em Portugal, por exemplo, a montagem das decorações ocorre no dia 8 de dezembro, Dia da Imaculada Conceição, um feriado nacional repleto de significado. Nos Estados Unidos, a montagem se inicia após o Dia de Ação de Graças, marcando o início da temporada natalina.

Quanto ao momento de desmontar a árvore de Natal e guardar os enfeites para o próximo ano, a tradição cristã sugere o dia 6 de janeiro. Esta data, conhecida como o Dia dos Reis, celebra a visita dos três reis magos – Baltazar, Gaspar e Melchior – que levaram presentes ao Menino Jesus. A festividade é também chamada de Epifania do Senhor, marcando o encerramento das celebrações natalinas.

O Natal de 2023 se aproxima, trazendo consigo não apenas a troca de presentes e festividades, mas também a oportunidade de celebrar tradições que atravessam gerações, unindo pessoas em um espírito de amor, reflexão e esperança.