Memorial Cleni Paz eterniza a primeira prefeita de Alegrete

Por iniciativa do vereador Enio Bastos (PP), a ex prefeita Cleni Paz da Silva ( in memorian) foi homenageada, neste dia 9, com a entrega de um memorial no Parque Rui Ramos.

-Ela foi vereadora e depois a primeira mulher prefeita de Alegrete e merece todo nosso respeito e homenagens, principalmente na Semana da Mulher, comentou Ênio Bastos.

Com a presença de familiares, amigos, vereadores, prefeito, vice- prefeito, secretários, o memorial foi entregue e ficará como uma lembrança eterna no parque Rui Ramos.

A emoção tomou conta dos presentes que lembraram do legado que ela deixou ao Município.

Bispo Enio lembrou que Cleni Paz da Silva foi uma mulher que deixou um exemplo de superação e garra. Foi professora no interior do município, criou dois filhos sozinha, um médico e outro veterinário, formou-se em Direito e, após um mandato como vereadora, assumiu o cargo de mandatária do município, sendo a primeira mulher a ser prefeita em nossa cidade.

O prefeto Márcio Amaral lembrou que a conheceu na Câmara e lá construíram a parceria que possibilitou serem gestores de Alegrete, juntos por dois anos.

–Uma homenagem que eterniza a história desta grande mulher que fez diferença no Município em todas as áreas que atuou, destacou Amaral.

-Sua vida foi repleta de lutas e conquistas, digna de uma grande guerreira, comentou o prefeito.

Conforme seu currículo, ela fez o curso de Magistério e tornou-se professora aos 16 anos. Ensinando sempre para as séries iniciais, começou a trabalhar em uma escola rural, chegou a diretora de escola e aposentou-se em 2008, depois de 33 anos de atividade na rede municipal.