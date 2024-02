Amor, gratidão e lágrimas: a tocante história de Matteus, do BB24, e sua avó

Em um diálogo tocante, Matteus não conseguiu conter as lágrimas ao mencionar sua avó Neuza, e sua tia, Tiopá. O jovem compartilhou com seus companheiros de confinamento a importância que essas duas mulheres tiveram em sua vida, o amor incondicional e a dedicação que dedicaram a ele ao longo dos anos. Ao ouvir as palavras do neto, é como se um oceano de sentimentos invadisse o ambiente, recordando a todos a importância de respeitar e valorizar os mais velhos e amar de maneira incondicional.

“Minha vó é muito forte, ela tem 81 anos, mas é uma guria. Uma pessoa velha com a cabeça e o espírito de uma guria. Porque ela já acorda troteando e ajeitando tudo”, compartilhou Matteus, evidenciando a vitalidade e a jovialidade que sua avó transmite, mesmo em uma idade avançada.

Além disso, Matteus revelou um aspecto comovente de sua relação com sua avó: o sustento familiar. Em sua juventude, ele ajudava a complementar a renda vendendo os pães que ela fazia. Embora inicialmente tenha sentido vergonha dessa atividade, hoje compreende o imenso amor e dedicação por trás dela. “Eu peço até perdão pois no início sentia vergonha, porque via meus colegas tudo bem de vida, mas tudo tem um sentido e hoje eu vejo sentido”, desabafou, com lágrimas nos olhos.

A história de Matteus ressoou com muitos espectadores que se identificaram com sua jornada de superação e orgulho do próprio passado. Como Miguel Ferrari, amigo do alegretense que expressou: “Meu amigo, temos uma história parecida, vendia muita coisa pra ajudar minha família… No início dá um receio, mas no final nos orgulhamos muito disso, hoje somos pessoas fortes, graças ao nosso passado. mundo é seu, Matteus, voe alto!”

O relato não só reforça a importância do trabalho árduo e da perseverança, mas também inspira aqueles que estão enfrentando desafios semelhantes. Matteus, impulsionado pelo amor e pela história que o moldou, encontra-se em um dos maiores palcos da televisão nacional, mostrando que todo esforço e sacrifício valem a pena no caminho para realizar seus sonhos.

Em meio aos holofotes do Big Brother Brasil 24, o relato do Guri serve como um lembrete poderoso de que, independentemente das adversidades enfrentadas no passado, é possível alcançar grandes conquistas com determinação, amor e gratidão.