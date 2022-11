Menina de 2 anos levada sem vida a hospital no RS morreu de hemorragia e traumatismo craniano, confirma laudo

O laudo pericial da menina de dois anos que foi levada morta a um hospital em Santa Vitória do Palmar confirmou hemorragia e traumatismo craniano como causa da morte. Mãe e padrasto estão presos suspeitos do crime. Eles são investigados por homicídio qualificado.

Segundo as investigações, a vítima foi atendida com diversos hematomas e sinais de violência, no Hospital Santa Casa de Santa Vitória do Palmar, no domingo (6), por volta das 16h30. De acordo com a direção do hospital, ela já chegou sem vida ao local, com hematomas no rosto e sinais de violência. A equipe de plantão acionou a Brigada Militar e o Conselho Tutelar após o atendimento.

A mãe negou as agressões, segundo a polícia. De acordo com ela, a criança estava machucada por conta de uma anemia e que ela caía sozinha em casa.

Acionado, o Conselho Tutelar foi até a residência da família e encontrou a irmã da vítima, de três anos, trancada em um dos quartos. Ela também foi conduzida ao hospital com hematomas e encaminhada posteriormente para uma casa de passagem em Santa Vitória do Palmar.

“Essas crianças apresentam várias lesões nas pernas, no rosto, nas costas, a mãe diz que a filha mais nova toma remédio para anemia e por conta disso fica fraca, e aí acaba caindo pela casa, caindo da cama. Mas as lesões que ela apresenta são absolutamente incompatíveis com meros acidentes domésticos. Essas crianças vêm sofrendo maus-tratos há muito tempo”, diz o delegado responsável, Marcos Bottin.

Fonte: G1