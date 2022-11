Polícia indicia 13 pessoas por crimes envolvendo disputa entre facções criminosas no RS

Share on Email

A Polícia Civil indiciou 13 pessoas suspeitas de crimes envolvendo uma disputa entre duas facções criminosas no Rio Grande do Sul. Elas respondem por homicídio e vilipêndio de cadáver. A informação foi confirmada pela polícia em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (8). Entre os indiciados, 10 estão presos e três estão foragidos.

O caso principal, e que desencadeou diversas descobertas por parte da investigação, ocorreu no dia 24 de agosto, quando uma cabeça humana foi encontrada dentro de um saco de lixo na Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Santa Tereza, Zona Sul de Porto Alegre.

A cabeça pertencia a Zambi Rodrigues de Barros. Segundo a polícia, membros de uma facção rival entraram na casa de Zambi durante a madrugada do dia 24, sequestraram a vítima e o levaram para “local desconhecido”.

“Executaram em Viamão, saíram de lá e jogaram a cabeça em frente à Vila 27, que era a que eles queriam atingir. Depois incendiaram o carro onde estava o resto do corpo”, diz o delegado Newton Martins de Souza Filho.

De acordo com a polícia, este foi o crime mais violento e que serviu de base para a elucidação de vários outros.

“Além do Zambi, outros nove fatos estão relacionados, vinculados a facção atuante no Vale do Sinos. A facção da Vila Cruzeiro se tornou alvo dos ataques”, destaca o diretor da Divisão de Homicídios de Porto Alegre, Eibert Moreira Neto.

Coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (8) — Foto: Reprodução/RBS TV

Disputa

A diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil, Vanessa Pitrez, destaca que a disputa entre as facções teve um pico maior no início do ano, e também nos últimos meses.

“Tivemos uma primeira onda em março através de uma disputa protagonizada por duas organizações criminosas, abril e maio já arrefeceu. A disputa se acirrou em julho novamente, sendo que em agosto e setembro tivemos uma nova elevação do número de homicídios, inclusive com casos emblemáticos, como esse do Zambi”, diz.

Eibert destaca que a polícia já acompanhava a disputa entre as facções e o aumento no número de homicídios em Porto Alegre.

“Já naquele primeiro momento tínhamos como apontar com convicção as facções envolvidas e lideranças que estavam comandando isso”, afirma.

Para tentar frear os crimes, a polícia trabalha na transferência de presos para unidades federais. Na segunda-feira (7), sete lideranças envolvidas nos crimes destacados nesta terça foram transferidas.

Fonte: G1