Menina de 2 anos morre em hospital dois dias após incêndio em Caxias do Sul

Uma menina de dois anos morreu na quarta-feira (20) por consequência de um incêndio que atingiu a casa em que ela vivia com a família em Caxias do Sul, na Serra do RS.

O Hospital Geral de Caxias do Sul confirmou a morte, mas não divulgou a causa específica. Ela estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da instituição há dois dias, desde a última segunda-feira (18), data do incêndio.

O imóvel ficava no bairro Pio X. O Corpo de Bombeiros, responsável por combater as chamas que destruíram a casa, retirou a menina inconsciente do local. Ela foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o hospital, mas não resistiu e morreu.

Os familiares que estavam junto com ela na residência não se feriram. O fogo atingiu um quarto e um corredor do imóvel, de acordo com os bombeiros.

Ainda não se sabe o que pode ter causado o incêndio.

Fonte: G1