Menino de 3 anos de Taquari foi espancado até a morte porque urinou durante a troca da fralda

O crime que chocou a comunidade do Vale do Taquari ocorreu nessa quinta-feira, no Bairro Boa Vista II, em Taquari. A Brigada Militar de Taquari foi acionada por profissionais do Hospital São José de Taquari, em virtude de um menino ter dado entrada na casa de saúde em óbito.

Após o relato do médico plantonista, atestando em laudo múltiplas lesões na criança (face, orelha esquerda, abdômen, pelve, membros inferiores e superiores), a Brigada Militar questionou a mãe, que havia levado a criança ao hospital.

A mãe relatou que havia deixado a criança com o padrasto em casa e, quando retornou, o menino estava deitado no quarto, com. Sinais de ferimento e já desacordado. Assim, disse, o levou imediatamente para o hospital com ajuda de um vizinho.

Realizadas buscas pelas viaturas da Brigada Militar, foi localizado e preso o padrasto, que já havia evadido-se do local. Todas as partes foram conduzidas à DPPA de Lajeado onde, após coleta de depoimentos, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante ao padrasto. Ele tem antecedentes por porte ilegal de arma, lesão corporal e injúria.

Mãe também será investigada



O assassino se relacionava com a mãe da criança há 8 meses, e ambos vieram de Canoas. A investigação aguarda laudo da perícia para descobrir se a criança já sofria agressões anteriores. De acordo com o resultado, e se comprovada a negligência da mãe da criança (se sabia e não toma providências) ou até mesmo a participação dela como agressora, pode responder na Justiça.

