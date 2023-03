Menino pede bolo de presente para comemorar seus 4 anos

Share on Email

Juliana Mendes (25), que mora no bairro Airton Senna I diz que gostaria muito de poder comprar um bolinho para seu filho Daniel que faz 4 anos neste dia 28, mas não tem condições.

Ela mora com a mãe e o menino é o seu único filho.

Juliana Mendes e o filho Daniel

Ela postou no face caso alguém pudesse dar um bolo ao menino que ficaria muito feliz, já que a família não tem condições de comemorar o aniversário do pequeno que pediu à mãe um bolinho de presente com velinha e tudo.

Tão logo a reportagem foi ao ar um leitor deu o bolo de presente. Se alguém quiser dar outra coisa pode entrar em contato com a mãe da criança.

O contato da mãe é: 996459655