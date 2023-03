Cinco atletas do Grêmio campeão do 42º Efipan são convocados para Seleção Brasileira

Share on Email

Com base nas observações feitas em 2022, o técnico Dudu Patetuci chamou 26 atletas para a primeira fase de preparação da equipe. Entre os jogadores estão cinco gremistas, todos sendo convocados pela primeira vez para representar o Brasil.

O volante Danillo, o meia Gabriel Mec, o zagueiro Luis Eduardo, o atacante Roger e o lateral-direito Vitor Ramon foram campeões da Copa Voltaço, Copa Umbro, e do EFIPAN Sub-14 na temporada passada e, agora, defenderão o país.

Os atletas que estiveram em janeiro e conquistaram o Efipan de forma invicta figuram atualmente no elenco de Desenvolvimento (Sub-15), com exceção ao meia Gabriel Mec, incorporado ao time de Preparação (Sub-17), a revelação do Efipan.

A convocação confirma a importância da competição realizada em Alegrete que sempre revela craques para o futebol mundial e desta vez não deve ser diferente.

O quinteto tricolor se apresenta na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para treinamentos entre os dias 10 e 19 de abril. Os trabalhos tem foco no Sul-americano da categoria agendado para novembro.

Danillo

Nome: Danillo Gabriel da Silva Souza

Nascimento: 12/02/2008 (15 anos)

Naturalidade: Duque de Caxias/RJ

Gabriel Mec

Nome: Gabriel Ferreira de Carvalho

Nascimento: 11/04/2008 (14 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Luis Eduardo

Nome: Luis Eduardo Guedes de Souza

Nascimento: 16/01/2008 (15 anos)

Naturalidade: Corrente/PI

Roger

Nome: Roger Dias Fernandes

Data Nascimento: 29/04/2008 (14 anos)

Naturalidade: Santa Maria/RS

Posição : Atacante

Vitor Ramon

Nome: Vitor Ramon Ribeiro de Oliveira

Nascimento: 15/01/2008 (15 anos)

Naturalidade: Rio de Janeiro/RJ

Fotos: reprodução