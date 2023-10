Menor é acusado de ferir gravemente cão em Alegrete; o animal morreu

O suspeito foi acusado de ferir gravemente um cão de 10 anos chamado Falcão. Após o fato, a Brigada Militar foi acionada e o adolescente encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o suspeito afirmou que sua cachorra estava no cio e ele tentou separar uma briga entre os cães, o que resultou no ataque. No entanto, a gravidade do ferimento, que envolveu o osso da escápula da paleta e parte da vértebra, sugere que tenha sido causado por um objeto cortante, possivelmente um machado. Apesar dos esforços da veterinária que prestou atendimento, Falcão não resistiu aos ferimentos e morreu durante a madrugada.

Falcão era conhecido por sua docilidade, e seus donos estão profundamente abalados com a perda.

Fotos: Ana Fernandes